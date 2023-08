NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 960 auf 940 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den Halbjahreszahlen des Luxusgüterkonzerns habe er seine Profitabilitätsprognose (Ebit-Marge) für 2023 etwas reduziert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/la;