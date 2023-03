NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 890 Euro belassen. Die Dynamik des Luxusuhrenmarktes sei recht attraktiv, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Luxusgüterherstellern. Sie erwartet 2023 weiteres wertmäßiges Wachstum bei Schweizer Uhrenexporten. Das Angebot sei nach wie vor begrenzt und zudem sollte sich das Angebot an neuen Produkten verbessern./ck/bek;