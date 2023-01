NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH angesichts der Ernennung von Pietro Beccari zum Louis-Vuitton-Chef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 902 Euro belassen. Analyst Luca Solca wertete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als "sehr gute Nachricht". Der Manager habe bei Christian Dior in seiner vorherigen Tätigkeit gute Erfolge verbucht./tih/ag;