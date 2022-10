NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 811 Euro belassen. Im dritten Quartal habe der Luxusgüterkonzern die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Rahmen einer Telefonkonferenz sei die Aussage gewesen, dass der derzeitige Trend ähnlich sei wie im ersten Halbjahr. Das Management fokussiere sich unbeirrt auf die langfristige Entwicklung der Marken./tih/ngu



