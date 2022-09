NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 710 Euro belassen. Die kleine Wein- und Spirituosensparte des Luxusgüterkonzerns sei hochwertig und verfüge über erstklassige Marken, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele des Bereichs seien erreichbar. Ein wenig Aufwärtspotenzial für Umsatz und Marge sieht der Experte, sofern die Bemühungen um eine Premiumpositionierung bei Hennessy und im Champagner-Geschäft erfolgreich wären./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2022 / 01:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 01:35 / EDT



