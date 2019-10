NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für LVMH mit Blick auf die Übernahmegespräche mit Tiffany auf "Outperform" mit einem Kursziel von 415 Euro belassen. Die Franzosen hätten zwar eine gut gefüllte Kriegskasse, dürften sich ohne ein Gegenangebot für den US-Juwelier aber nicht in die Höhe treiben lassen, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gegenüber Kering und Richemont sieht er sie finanziell im Vorteil./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 08:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 08:24 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.