NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH mit Blick auf einen Rückzug von der Tiffany-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 455 Euro belassen. Mit der Ankündigung dürfte es in den Verhandlungen beider Luxusgüterkonzerne nun wohl keinen Fortschritt mehr geben, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es bleibe festzustellen, dass es den Franzosen im Juwelengeschäft nach wie vor an der kritischen Masse fehle. Die staatlichen Einflussnahmen auf diesen Deal könnten sich allerdings wieder ändern./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 11:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2020 / 11:43 / ET



