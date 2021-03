HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen von 6,50 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. 2020 sei das schlimmste Jahr in der Geschichte der Fluggesellschaft gewesen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sollten die umfangreichen Stabilisierungsmittel die Lufthansa durch die Krise hindurch liquide halten. Die Umstrukturierung werde den Konzern langfristig stärken./edh7AJX



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / 15:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 15:29 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.