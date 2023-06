NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Ein starkes Sommergeschäft der europäischen Fluggesellschaften sei von den Anlegern und Unternehmensführungen schon erwartet worden, doch hinter dem Winter stünden noch Fragezeichen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei der Lufthansa wies er auf eine noch ausstehende Einigung mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hin. Zudem müsse das Unternehmen in den kommenden Jahren das Problem der schwachen Geschäftsreisen und das Risiko von Überkapazitäten in den Griff bekommen./gl/edh;