NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe gleichwohl die Erwartungen erfüllt und einen im Vergleich zu den Konsenschätzungen optimistischen operativen Ergebnisausblick (Ebit) gegeben, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/la;