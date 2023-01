NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Alexander Irving am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf das Gebot für eine Beteiligung an der Alitalia-Nachfolgerin Ita. Er sieht noch immense Hürden für einen Deal./ag/gl;