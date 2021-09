HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sell" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Dies schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu den Transporttrends im September. Transatlantikflüge dürften im November wieder aufgenommen werden. Dies sei vor allem für IAG ermutigend. Gegenwärtig seien allerdings eher noch Kurzstrecken-Urlaubsdestinationen der Haupttreiber der Erholung auf beiden Seiten des Atlantiks./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.