NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa nach Quartalszahlen von 10,70 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fluggesellschaft habe stark abgeschnitten, und die Konsensschätzungen dürften angesichts des Ausblicks auf 2023 deutlich steigen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem starken Lauf der vergangenen zwölf Monate sprächen die anhaltende Passagiernachfrage, die starke Bilanz und die bestätigten operativen Margenziele (Ebit) dafür, die Aktie weiterhin zu kaufen. Gowers hob seine Ebit-Prognosen deutlich an und liegt damit nach eigener Aussage nun für das laufende Jahr fast ein Drittel über der Konsensschätzung./gl/zb;