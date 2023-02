NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,70 Euro belassen. Analyst Harry Gowers rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit positiven Quartalsergebnissen der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. Die Lufthansa dürfte von ihrem Profitabilitätsziel (Ebit-Marge) von plus 8 Prozent für 2024 nicht abrücken./edh/la;