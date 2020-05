NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa nach Bestätigung von fortgeschrittenen Gesprächen über eine Staatsbeteiligung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Anleger dürften mit gemischten Gefühlen auf die Neuigkeiten reagieren, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bundesregierung habe ihr Bekenntnis, die Airline in der Krise zu stützen, bekräftigt. Dies werde aber erheblich zu Lasten der Aktionäre gehen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 05:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2020 / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.