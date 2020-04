NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach der Ankündigung weitreichender Umstrukturierungen als Reaktion auf die Corona-Pandemie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen. Die Fluggesellschaft demonstriere damit einmal mehr ihre Führerschaft in dieser Krise, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lufthansa richte ihren Fokus auf die mittelfristige Entwicklung - und dies helfe ihr wahrscheinlich auf lange Sicht./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 16:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.