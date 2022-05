ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen von 6,65 auf 7,25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal der Gesellschaft sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotzdem enthielten die Zahlen auch positive Aspekte. So sei die Liquiditätslage weiterhin positiv. Der Ausblick gestalte sich angesichts der Buchungen positiv./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 14:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 14:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.