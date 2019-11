FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen für das dritte Quartal von 15,60 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung nach der jüngsten Kursrally aber auf "Halten" belassen. Die Zahlen hätten sich auf operativem Niveau im Rahmen seiner Erwartungen bewegt, doch habe dieses Mal die Billigflugtochter Eurowings positiv hervorgestochen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf die etwas an Schärfe verlierenden internationalen Handelskonflikte./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 09:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 12:30 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.