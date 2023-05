FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lufthansa auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 14 Euro je Aktie belassen. Der Einstieg der Lufthansa bei ITA Airways biete erkennbare Chancen bei überschaubaren Risiken, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das finanzielle Risiko sei wohl überschaubar. Chancen ergäben sich durch den Ausbau von Rom Fiumicino zum neuen südlichen Drehkreuz sowie die Stärkung des Premium-Punkt-zu-Punkt-Verkehrs am Mailänder Flughafen Linate innerhalb des bestehenden Lufthansa-Netzwerks./ajx/ck;