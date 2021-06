FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Dank der Buchungen rechne die Fluggesellschaft im zweiten Quartal mit positivem operativen Chashflow, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem werde für 2024 eine operative Marge über dem Niveau von 2019 angestrebt./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



