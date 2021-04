Lufthansa Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 12,70 auf 10 Euro gesenkt. Analystin Ruxandra Haradau-Döser begründete ihr neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der seit Monaten guten Kursentwicklung der Aktie. Sie äußerte sich vor der Bundestagswahl im September auch skeptisch, was die politische Rückendeckung für den deutschen Luftfahrtsektor betrifft. Nach der Wahl könnte zudem eine grün dominierte Bundesregierung für Belastung sorgen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.