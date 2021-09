FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lufthansa nach dem Start der Kapitalerhöhung auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Aktien der Fluggesellschaft und berücksichtigte dabei die verschiedenen Effekte der Kapitalmaßnahme, mit der die Weichen für den Staatsausstieg gestellt würden. Sein fairer Wert beträgt nun 6,50 Euro. Ein sehr wichtiger Schritt aus der Krise sei derweil die angekündigte Rücknahme von Reiserestriktionen in die USA, da die Transatlantik-Routen für die Lufthansa sehr lukrativ seien./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 16:03 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2021 / 16:17 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.