FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 10,50 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Im Cargobereich laufe es gut, das Passagiergeschäft erhole sich aber nur langsam, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung werde wohl in den nächsten Wochen die erwartete Öffnung des nordatlantischen Flugverkehrs für geimpfte Europäer. Eine in Aussicht gestellte Kapitalerhöhung könne noch vor der Bundestagswahl Ende September kommen, aber kleiner im Umfang sein als bisher gedacht./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2021 / 13:20 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / 13:26 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.