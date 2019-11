FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere der Lufthansa nach Zahlen von 14,20 auf 17,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Ergebnisentwicklung sei im dritten Quartal besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er lobte insbesondere die Fortschritte auf der Kostenseite. Gleichzeitig bleibe der Wettbewerb im Europaverkehr aber hoch, so Schlamp. Mit Blick auf den laufenden Streik von UFO geht er davon aus, dass das Management eine zeitnahe Lösung anstrebt./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 08:43 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 09:13 / MEZ



