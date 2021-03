HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für LPKF anlässlich eines bevorstehenden Wechsels an der Firmenspitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der angekündigte Abgang von Vorstandschef Götz Bendele komme überraschend, ändere aber nichts am intakten Wachstumspfad des High-Tech-Unternehmens, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 08:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 08:32 / MEZ



