LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal von 335 auf 368 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Rückkauf eigener Aktien aus dem Bestand von Nestle wirke sich positiv auf den Gewinn je Aktie aus, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere solche Schritte seien in künftigen Jahren denkbar. Die Aktien erschienen derweil trotz gut laufender Geschäfte des Kosmetikkonzerns recht hoch bewertet./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 05:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 05:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.