NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 290 auf 320 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der französische Kosmetikkonzern habe ein tadelloses Quartal abgeliefert, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies müsse sich jedoch fortsetzen, um die hohe Bewertung der Aktien zu rechtfertigen./la/he;