NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 296 Euro belassen. Der Körperpflegekonzern habe einen unerwartet starken Jahresstart verzeichnet, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/jha/;