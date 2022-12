NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 310 auf 290 Euro gesenkt. Der Star-Status des Kosmetikkonzerns bekomme erste Risse, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Montag vorliegenden Studie. Die in der Vergangenheit beeindruckend überdurchschnittliche Entwicklung in China sei ein Ergebnis der dortigen Aufholjagd der Franzosen gewesen und sollte sich künftig normalisieren. Zudem würden die Risiken mit Blick auf die Höhe des Betriebskapitals (Working Capital) zunehmen./gl/mis;