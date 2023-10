FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Umsatz des Kosmetikkonzerns habe die Erwartungen leicht verfehlt, es dürfte aber noch schlimmer kommen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn das Wachstum sei zuletzt von der Inflation in den Schwellenländern abseits China gestützt worden, die sich jedoch abschwächen sollte. Außerdem erwartet der Experte in Europa einen deutlichen Abschwung aufgrund verschiedener positiver Effekte im Vorjahr./tav/edh;