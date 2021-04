LOréal Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern sei stärker gewachsen als vom Markt erwartet, schrieb Analystin Emma Letheren in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Weil die Franzosen als erster großer Konzern der Branche Umsätze veröffentlicht hätten, seien diese nun ein positiver Fingerzeig auch für andere vergleichbare Unternehmen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 12:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 12:25 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.