NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe mit seinem Wachstum auf vergleichbarer Basis die Markterwartungen leicht übertroffen - trotz der Schwäche im China-Geschäft, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/stk;