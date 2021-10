NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen des Luxusgüterherstellers LVMH lieferten ein durchwachsenes Bild, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Analystin blickt weiterhin eher vorsichtig auf das Geschäft von L'Oreal, das von China und dem Reiseverkehr abhänge./mis/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 20:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2021 / 00:15 / BST



