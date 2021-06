NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 390 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie für das zweite Quartal des Kosmetikkonzerns mit starken Umsätzen und mit Margenzuwächsen. Sie hob ihre Schätzungen für das Wachstum leicht an. Zudem rät sie zum Zugreifen, falls die Aktie nach der Vorlage starker Halbjahreszahlen unter Gewinnmitnahmen leiden sollte. Nach wie vor sehe sie mittelfristig Potenzial, da der Markt dabei sei, die Ergebniskraft eines "digitalen Marktführers" in Europa neu zu bewerten./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / 17:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2021 / 17:21 / BST



