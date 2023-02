NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe sein starkes Wachstum im vierten Quartal bestätigt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schaffe es beständig, die Konkurrenz in diesem Segment abzuhängen./tih/he;