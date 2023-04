NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit Blick auf die Übernahme der Pflegemarke Aesop auf "Neutral" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Der Deal verschaffe L'Oreal erhebliches Umsatzpotenzial im Absatzland China sowie im Reiseverkehrsgeschäft, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aesop sei in den Jahren 2018 bis 2022 jährlich im Schnitt um bereinigt 18 Prozent gewachsen. Es handele sich nebenbei um den größten jemals von L'Oreal getätigten Zukauf./bek/ajx;