NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Während der "Consumer-Analyst-Group-of-New-York"-Konferenz (CAGNY) habe das Management des Kosmetikkonzerns einen zuversichtlichen Ausblick gegeben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. L'Oreal gehe für 2023 davon aus, auf dem Beauty-Markt weiter überdurchschnittlich wachsen zu können. Dabei wurde auch auf das China-Geschäft nach dem Ende der Lockdowns dort verwiesen./ck/he;