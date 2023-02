NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der französische Kosmetikkonzern habe im abgelaufenen Jahr die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank solider Geschäfte in China und in den USA habe der Umsatz im vierten Quartal positiv überrascht./la/he;