NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Trotz der in diesem Jahr bislang deutlich überdurchschnittlichen Kursentwicklung ließen die jüngsten Zahlen von Konkurrenten vorsichtige Rückschlüsse auf die Jahreszahlen des Kosmetikherstellers zu, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh;