NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti prognostiziert dem Kosmetikhersteller in einer am Dienstag vorliegenden Studie für das vergangene Quartal einen vergleichbaren Umsatzanstieg von 8,4 Prozent. Der Fokus bei der Vorlage der Quartals- und Jahreszahlen im Februar dürfte auf den Wachstumstreibern für 2023 liegen./gl/ag;