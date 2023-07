FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Chinesische Importdaten zeigten, dass sich die Kosmetikeinfuhren in die Region Hainan deutlicher als im Rest des Landes verringert hätten, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mf/edh;