LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für L'Oreal von 245 auf 251 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jeremy Fialko hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie angesichts eines im Branchenvergleich überdurchschnittlichen ersten Quartals und der Erholung in China seine Prognosen für den Luxusgüterkonzern. Allerdings sei in der Aktie bereits ein guter Ausgang der Pandemie für den Konzern eingepreist, begründete er sein beibehaltenes neutrales Votum./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 18:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.