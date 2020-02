HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal nach einer Umfrage unter chinesischen Kundinnen von 242 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Fulvio Cazzol geht mit Blick auf den Coronavirus für das erste Quartal auf vergleichbarer Basis nun von einem Umsatzrückgang aus. Im zweiten Quartal rechnet er laut einer am Montag vorliegenden Studie aber mit einem Anstieg um gut 10 Prozent./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2020 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.