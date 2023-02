ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 404 Euro belassen. Es gebe für den französischen Kosmetikkonzern durchaus die Möglichkeit, beim Wachstum in diesem Jahr zu überraschen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gerade der wichtige chinesische Markt biete Potenzial nach oben./mf/gl;