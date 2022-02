ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Analyst Guillaume Delmas attestierte dem Kosmetikkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion ein starkes Jahresende 2021. Erwartungsgemäß habe es für das neue Jahr keine konkret messbaren Ziele gegeben. Der Konzern habe aber das Ziel bekräftigt, den Beauty-Markt in den Schatten zu stellen./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 19:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 19:18 / GMT



