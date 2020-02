ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen für das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 287 Euro belassen. Mit einem Plus von 9,6 Prozent sei das Wachstum das beste in einer Dekade gewesen, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2020 peile der Kosmetikhersteller wie üblich an, den Markt für Schönheitsprodukte hinter sich zu lassen. Die Differenz zwischen dem organischen Umsatzwachstum der Franzosen und dem der Konkurrenten werde immer größer. Dies stütze die Bewertung./ajx/ag



