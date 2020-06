FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat London Stock Exchange (LSE) nach Gesprächen mit den Management-Teams der großen europäischen Börsenbetreiber auf "Hold" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Die Gespräche seien vor allem um mittelfristige strukturelle Wachstumstreiber gegangen sowie um die kurzfristigen Auswirkungen der Covid-19-Krise, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mit der LSE sei über die Wachstumschancen in der Finanzdaten-Sparte Refinitiv, der Informations- und Index-Sparte FTSE Russell und der Clearing-Tochter LCH gesprochen worden./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / 03:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.