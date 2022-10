NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lloyds nach Quartalszahlen und einer Analystenkonferenz von 42 auf 44 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Druck am Markt für Hypotheken mache ihn nervös, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die hohen Zinsen machten Hypothekenkredite für viele unerschwinglich. Das moderat höhere Kursziel basiere auf den Zahlen der Bank zum dritten Quartal./bek/he;