NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lloyds von 27 auf 28 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Martin Leitgeb wies in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie darauf hin, dass die Bank of England das Dividendenverbot für die Institute womöglich bald aufheben könnte. Für Lloyds erhöhte er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2024 leicht aufgrund geringerer Belastungen durch Wertminderungen. Allerdings sei Lloyds stärkerem Ertragsdruck ausgesetzt als andere britische Banken./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 21:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



