NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lloyds von 56 auf 58 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raul Sinha begründete das höhere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit gestiegenen Schätzungen wegen der starken Nettozinseinnahmen der britischen Bank./bek/he;